Aanvoerder koopt voor miljoen euro aan aandelen in Real Betis

De 51-voudig Spaans international (4 doelpunten) wordt daarmee de op drie na meest invloedrijke aandeelhouder van Betis. Hij liet bij het overnemen van de aandelen weten dat hij in de toekomst een rol voor zichzelf ziet weggelegd als voorzitter van de club uit Andalusië, momenteel 12de in La Liga.

De man op wiens stoeltje Joaquín aast feliciteerde hem met de investering. ,,Je kunt alleen maar respect hebben voor Joaquín. Betis is zijn leven en een aandeel in de club is belangrijk voor hem, hoewel het ons verraste", reageerde voorzitter Angel Haro - zelf ook aandeelhouder - op de clubsite.

Joaquín is niet de eerste (oud-)speler met aandelen in een voetbalclub. Didier Drogba, tegenwoordig spelend voor Phoenix Rising, heeft aandelen in de club uit de Amerikaanse MLS. David Beckham, Cristiano Ronaldo en de broers Phil en Gary Neville investeerden in clubs uitkomend op een lager niveau. Clarence Seedorf kocht in 2009 de Italiaanse club Monza. Hij deed de club die uitkomt op het derde niveau later weer van de hand.