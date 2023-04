AC Milan blijkt opnieuw plaaggeest voor Napoli en haalt na 16 jaar weer halve finale Champions League

AC Milan bereikt daardoor voor het eerst in zestien jaar tijd de halve finale van de Champions League. In 2007 werd uiteindelijk ook de finale gehaald én gewonnen (2-1), ondanks een doelpunt van Dirk Kuyt namens Liverpool in de eindstrijd. Filippo Inzaghi maakte destijds in Athene beide Italiaanse goals.

Waar AC Milan in de Serie A liefst 22 punten achter de aanstaande kampioen Napoli staat, is daar in de onderlinge duels weinig van te merken. De ploeg van trainer Stefano Pioli won begin deze maand in competitieverband met 0-4 in Napels en deed dat in de kwartfinales van de Champions League nog eens dunnetjes over. Na de 1-0-zege in San Siro eindigde de return in Napels vanavond in 1-1.