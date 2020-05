AC Milan, de teloorgang van een van de machtigste voetbalbolwerken ter wereld

Dertien jaar na CL-titelBinnen dertien jaar uitgroeien van de beste club ter wereld tot een ineengestorte subtopper in Italië: AC Milan is het levende bewijs dat het mogelijk is. Vandaag in 2007 veroverde I Rossoneri de Champions League ten koste van Liverpool (2-1). Sindsdien is het kaartenhuis van een van de beste clubs ter wereld genadeloos ingestort.

Marco van Basten, Ruud Gullit, George Weah, Ronaldinho... De waslijst aan voormalige topvoetballers die in het mythische stadion San Siro speelde is enorm, de erelijst misschien wel nóg langer. AC Milan veroverde in de hoogtijdagen alle prijzen en schitterde aan de wereldtop. De gigant is dertien jaar na het laatste grote Europese succes veranderd in niets meer dan een Italiaanse subtopper. Zes jaar geleden maakte Milan voor het laatst zijn opwachting in de Champions League, het toernooi waarin de club rond de jaren negentig én het begin van deze eeuw nog de dienst uitmaakte.

De Champions League-winst in 2007 was de laatste keer dat Milan zijn klasse op het wereldpodium toonde. Ondanks de achttiende landstitel in het seizoen 2010/2011 beleefde de topclub een val in een ravijn dat maar geen bodem lijkt te hebben. Steeds meer topspelers sloten de deur van Milan achter zich en het bestuur slaagde er niet in om goede vervangers te strikken. Zo werd topspits Zlatan Ibrahimovic afgelost door het niet-functionerende enfant terrible Mario Balotelli en werden Ballon d’Or-kandidaten ingeruild voor eigen kweek. Het zorgde ervoor dat Milan steeds meer afzakte op de ranglijst en voor successen alleen nog maar naar het verleden kon kijken.

Glorieuze revanche In 2005 was de Champions League-bokaal naar Liverpool gegaan, twee jaar later gingen AC Milan en de Engelse topclub op voor een revanche. Met de Nederlanders Boudewijn Zenden en de scorende Dirk Kuyt in de basis ging Liverpool met 2-1 onderuit. Beide goals van Milan kwamen van Filippo Inzaghi. Clarence Seedorf deed in de finale 92 minuten mee.

Volledig scherm Silvio Berlusconi. © EPA Dat het ravijn tóch een dieptepunt bleek te hebben, kwam aan het licht in het seizoen 2014/2015. De Rossoneri finishten op een beschamende tiende plaats, achter bescheiden clubs als Torino en Sampdoria. Verwoede pogingen van Milan om terug te keren op de apenrots mislukten faliekant. Financiële problemen bij de club zorgden ervoor dat Milan topspelers moest verkopen en niet in staat was geschikte vervangers te strikken. De wereldwijde economische crisis sloeg juist bij het machtige voetbalbolwerk genadeloos hard toe. Vanaf 2013 besloot de machtige eigenaar én multimiljardair Silvio Berlusconi steeds wat meer zijn handen van de Milaanse schatkist af te halen, waardoor het geld voor nieuwe wereldtoppers er gewoon niet meer was.

Dat de onrust in Milaan toenam, blijkt uit het enorme aantal coaches dat de voorbije jaren op straat is gezet. Na het tijdperk-Massimiliano Allegri, die in januari 2014 zijn ontslagbrief kreeg, stonden er tien verschillende coaches voor de groep. Ook oud-topspeler Clarence Seedorf werd als debuterend coach voor de leeuwen gegooid, maar moest al na vijf maanden zijn biezen pakken. Hij werd een van de vele coaches die sneuvelden in het Milaanse trainerskerkhof.

De laatste jaren werd de prijzenkast niet meer gevuld met bekers, maar met een flinke laag stof. De laatste keer dat er een trofee mocht worden toegevoegd aan de rijk gevulde eregalerij, was in 2016. In dat jaar was de Supercoppa een prooi voor Milan. De laatste Scudetto dateert uit 2011. Sindsdien is Milan nooit meer in de buurt van de negentiende landstitel in de clubhistorie gekomen. Milan zit al jaren in een horrornachtmerrie en slaagt er maar niet in om wakker te worden.

Ibrahimovic

Ook dit seizoen niet. Milan vocht in de beginfase van het seizoen zelfs even tegen degradatie. Een kwaliteitsinjectie in de winter, in de persoon van de 38-jarige oudgediende Zlatan Ibrahimovic, zorgde ervoor dat Milan langzaam uit het dal kroop. Bij het stopzetten van de Serie A bezette de gevallen topclub de zevende plaats, met drie punten achterstand op de plekken die recht geven op Europees voetbal.

Na het vertrek van Berlusconi in 2017 is Milan zoekende naar nieuwe gloriedagen. Enkele overnames liepen uit op een fiasco, maar sinds 2018 is het Amerikaanse hedgefonds Elliott de baas in San Siro. Naar eigen zeggen redden zij de legendarische club van een pijnlijk faillissement. Onder het motto Dawn of a new era at AC Milan is de club gebrand terug te keren op de plek waar het gezien de historie hoort: in de Champions League.