AC Milan-duo drijft de spot met Lazio-verdediger: ‘Het is zwak’

Het duel tussen AC Milan en Lazio was een belangrijke in de strijd om een Champions League-ticket. Dat de belangen bijzonder groot waren, werd in de slotfase op onbenullige wijze zichtbaar. Milan-spits Fabio Borini en Lazio-verdediger Luiz Felipe kregen het met elkaar aan de stok waarna chaos op het veld ontstond met veel duw- en trekwerk.



Na het laatste fluitsignaal wilden Franck Kessié en Tiemoué Bakayoko hun gram halen door de zege al spottend te vieren met het shirt van Francesco Acerbi. De Italiaanse voorstopper had namelijk voor de wedstrijd gezegd dat Lazio ‘een sterkere ploeg’ heeft en ‘op elke positie over een betere speler beschikt’. De hilariteit direct na afloop was bij Milan dan ook groot.



Lazio kon er niet lachen. Acerbi reageerde gepikeerd. ,,Ik ben teleurgesteld omdat ik juist van shirtje had geruild om een einde te maken aan de hele kwestie. Aanzetten tot haat hoort niet thuis in de sport. Het is zwak.” Ciro Immobile viel zijn ploeggenoot bij en noemde het duo een stel ‘kleine kinderen’.



Ook Milan-coach Gennaro Gattuso was niet te spreken over de actie van zijn twee spelers. Het duo heeft dan ook zijn excuses aangeboden. ,,Ik maakte een grap en wilde niemand respectloos behandelen. Ik bied hierbij mijn excuses aan als Acerbi zich beledigd voelt”, aldus Bakayoko.