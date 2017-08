AC Milan en Napoli winnen ook tweede duel in Serie A

Imponerend Monaco maakt gehakt van Marseille

22:57 AS Monaco heeft Olympique Marseille de eerste nederlaag van dit seizoen in de Franse voetbalcompetitie bezorgd. De regerend landskampioen deed dat op duidelijk wijze: 6-1. Halverwege was het al 4-0. Monaco en Paris Saint-Germain, dat vrijdag al won van Saint-Etienne, gaan allebei met twaalf punten uit vier duels aan de leiding in de Ligue 1.