AC Milan kent weinig moeite met Dinamo Zagreb in de Champions League, duel Sjachtar met Celtic onbeslist

Volg de hoogtepunten van deze avond in de Champions League via ons liveblog. Bekijk hier alle doelpunten die vanavond zijn gemaakt in de Champions League.

Toch was het duel nog niet direct gespeeld, want Dinamo Zagreb kwam terug dankzij Miroslav Orsic: 2-1. Toch kwam de zege voor de Italianen nooit in gevaar. Toen Tommaso Pobega de 3-1 maakte, was het duel definitief beslist.

Celtic en Sjachtar eindigt onbeslist

In Polen eindigde het duel tussen Celtic en Sjachtar Donetsk onbeslist. De wedstrijd werd gespeeld in Warschau vanwege de oorlog in Oekraïne. De doelpunten vielen al in de eerste helft. Oud-spits Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo viel na bijna zeventig minuten spelen in, maar kon de ban niet breken voor de Schotten.