AC Milan niet voorbij laagvlieger Bologna

Rafinha moet van rechter weer op Adidas spelen

18 december De rechtbank in Amsterdam heeft Adidas in het gelijk gesteld in de juridische zaak tegen de Braziliaanse voetballer Rafinha van FC Barcelona. De 25-jarige international moet zijn contract met het Duitse sportmerk respecteren en dus weer kleding en schoeisel van Adidas gaan dragen. Indien hij dat blijft weigeren, dient hij een boete van 10.000 euro per dag te betalen tot een maximum van 1 miljoen euro.