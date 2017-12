AC Milan vreest voor uitsluiting Europees voetbal

AC Milan zocht zelf toenadering tot de UEFA om sancties te vermijden, maar de plannen die de club maakte, zouden onhaalbaar blijken. Dat melden Italiaanse kranten. Morgen vergadert de UEFA over het voorstel in Nyon.



Wat de sancties in zullen houden, is nog niet bekend. In het ergste geval dreigt uitsluiting van Europees voetbal. Dat zou in dat geval in het voorjaar van 2018 bekend worden.



Milan leed de afgelopen drie jaar een verlies van 255 miljoen euro. De club wordt sinds de overname door de mysterieuze Chinees Li Yonghong geplaagd door financiële onzekerheid. Over de zakenman is in zijn thuisland nauwelijks iets bekend.