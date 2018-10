Acht personen vastgezet in Belgisch schandaal

Southgate: jonge selectie is geen experiment

7:56 Bondscoach Gareth Southgate van Engeland begint met een relatief jonge en onervaren selectie aan het tweeluik tegen Kroatië (vrijdag) en Spanje (maandag) in de Nations League. ,,Van een experiment is geen sprake'', benadrukt de 48-jarige Brit, die begin deze maand tot en met het WK van 2022 in Qatar bijtekende.