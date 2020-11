AD-fotograaf Pim Ras trots op ‘dierbare’ Maradona-foto: ‘De oude held tilt de nieuwe op’

WK 2010AD-fotograaf Pim Ras had drie keer de mogelijkheid om de gisteren overleden Diego Maradona vast te leggen. Die keer op het WK van 2010 in Zuid-Afrika met Lionel Messi in de armen is hem het dierbaarst. ,,Natuurlijk had ik de Hand van God graag willen fotograferen. En dan wel scherp.”

Wanneer is deze foto genomen?

,,Dit was op het WK van 2010 in Zuid-Afrika, na Argentinië - Nigeria (1-0) op 12 juni in Johannesburg. Ik was daar voornamelijk voor Oranje natuurlijk, maar op een dag was de wedstrijd van Argentinië van Lionel Messi dichtbij en daar was Maradona toen bondscoach. Daar wilde ik bij zijn. Ik weet nog dat Maradona de warming-up meedeed met de spelers. Was ‘ie daar gewoon een beetje aan het jongleren met de bal. Tijdens die warming-up kreeg ik trouwens nog vrij hard en bal tegen m’n hoofd van een van de Argentijnse spelers.”

Quote Die verafgo­ding in de jaren tachtig had ik wel heel graag willen vastleggen. Pim Ras ,,Maradona zag er geweldig uit in dat glimmende grijze pak en hij had de hele wedstrijd een kettinkje in zijn hand. Ik verschanste me tijdens de wedstrijd bij de dug-out om de ultieme foto van hem te maken samen met Messi. Ik zorgde ervoor dat ik de hele wedstrijd goed zicht op hem had. Van de wedstrijd heb ik weinig tot geen foto’s gemaakt. Dat had ik natuurlijk niet als enige bedacht. Bij zo’n WK-wedstrijd sta je daar met ongeveer tweehonderd collega’s die ook allemaal een mooie foto willen maken.”

Waarom is dit jouw mooiste Maradona-foto?

,,Dit is niet een foto die ze waarschijnlijk snel in de krant zouden plaatsen. Je ziet Messi op z’n rug en Messi zelf hangt voor het hoofd van Maradona. Maar de foto spreekt boekdelen. De details zijn ook fraai. Wie draagt er nou twee horloges? Maradona dus. Twee Rolexen volgens mij, en dan dus nog dat kettinkje in zijn hand als een soort geluksbrenger. Hij tilt Messi echt op. De oude held tilt de nieuwe op. Ik heb Maradona nog twee keer mogen fotograferen. In 2005 op het Amsterdam Tournament in de Amsterdam Arena en in 2017 in Mierlo toen hij in een Best-Westernhotel sliep met de club die hij toen trainde.”

Van Maradona zijn schitterende actiefoto’s gemaakt. Ben je weleens jaloers op collega’s die al in de jaren tachtig actief waren?

,,Die verafgoding in de jaren tachtig had ik wel heel graag willen vastleggen ja. Actiefoto’s van hem zijn ook geweldig. Toen was ik nog niet actief als fotograaf. Natuurlijk had ik de Hand van God willen fotograferen in Mexico op dat WK van 1986 tegen Engeland. En dan wel scherp, want volgens mij is daar geen scherp beeld van. Was ook heel moeilijk toen in Mexico met dat felle zonlicht.”

Wat maakt hem fotografisch zo interessant?

,,Als je kijkt wat een gedaanteverwisselingen hij heeft ondergaan in de loop der jaren... Van een pluisje van een voetballer tot een wat dikkige man. Tussendoor nog een soort maffiabaas. Dat is ideaal voor een fotograaf. Ik denk dat hij misschien wel de meest gefotografeerde mens op aarde was.”

Volledig scherm Voor het duel van Ajax van gisteravond werd in de Johan Cruijff Arena één minuut stilte gehouden voor Diego Maradona. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Augustus 2017: Diego Maradona in het stadion van PSV. © Pim Ras Fotografie