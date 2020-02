Adekanye in rijtje met Winter, De Vrij en Stam bij Lazio

Bobby Adekanye heeft zijn eerste goal voor Lazio gemaakt. De twintigjarige aanvaller uit Alphen deed dat in de 5-1 overwinning op nummer twintig SPAL in het Stadio Olimpico in Rome.

Lazio staat nu tweede in de Serie A met vijf punten minder dan koploper Juventus en een punt meer dan Internazionale, dat vanavond (20.45 uur) nog de uitwedstrijd bij Udinese speelt. Nummer vier Atalanta kwam voor eigen publiek niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Genoa, de nummer negentien in de Serie A. Atalanta heeft tien punten minder dan Lazio. Hans Hateboer, Marten de Roon, Robin Gosens en Lasse Schöne (Genoa) deden allemaal de hele wedstrijd mee in Bergamo.

Lees ook Ronaldo en De Ligt helpen Juventus aan winst op Fiorentina Lees meer

Adekanye mocht dit seizoen al zes wedstrijden meedoen bij Lazio. In de Europa League had hij al een assist tegen CFR Cluj (1-0 winst), maar vandaag maakte hij ook zijn eerste goal voor de club uit Rome. Hij deed dat in de 58ste minuut, tien minuten nadat hij in het veld was gekomen voor Felipe Caicedo. De aanvaller uit Ecuador had in de eerste helft al twee keer gescoord, net als zijn aanvalspartner Ciro Immobile. De aanvoerder en sterspeler van Lazio staat nu al op 25 goals dit seizoen. Dat zijn er vier meer dan Cristiano Ronaldo, die liefst dertien keer scoorde in de laatste negen competitieduels.



Adekanye is sinds zijn zestiende jeugdinternational van Oranje en werd vandaag de zesde Nederlander die scoort namens Lazio. Aron Winter deed dat liefst 21 keer. Stefan de Vrij (8), Jaap Stam (3), Wesley Hoedt (2) en Ricardo Kishna (2) waren in het verleden ook trefzeker voor de club uit Rome.

Omobolaji Habeeb ‘Bobby’ Adekanye werd op 14 februari 1999 geboren in het Nigeriaanse Ibadan, maar verhuisde al op zijn vierde met zijn ouders naar Nederland. Als talentje bij Alphia werd hij al snel opgepikt door Ajax en in 2011 was Adekanye het gesprek van de dag in de voetbalwereld, want als 12-jarig talent vertrok hij toen van Ajax naar FC Barcelona. Bij de Spaanse topclub moest hij in 2014 vertrekken omdat Barcelona bij zes jeugdspelers de FIFA-regels had overtreden. Daarna speelde Adekanye een jaar bij PSV en daarna nog vier jaar bij Liverpool, maar afgelopen zomer tekende hij een driejarig contract bij Lazio.

GracenoteNetherlands on Twitter ⚽ - Bobby Adekanye is de 6e 🇳🇱 die voor Lazio in de Serie A scoort 21 - Aron Winter 8 - Stefan de Vrij 3 - Jaap Stam 2 - Wesley Hoedt 2 - Ricardo Kishna 1 - Bobby Adekanye #Lazio #SerieA

Volledig scherm Bobby Adekanye viert zijn goal met zijn coach Simone Inzaghi. © AFP

Volledig scherm Ciro Immobile en Felipe Caicedo. © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © Getty Images