Adidas kleedt Duitse voetbalteams nog jaren

De beroemde drie strepen sieren de Duitse shirts al meer dan 60 jaar. Mede dankzij de bijdrage van de kledingsponsor heeft de Duitse bond een 'ongewoon solide financiële positie'' volgens Grindel, die daarmee ook een signaal naar de Europese voetbalbond UEFA wil geven.



Later dit jaar wijst de UEFA de organisatie van het EK van 2024 toe aan Duitsland of Turkije. Over bedragen wordt niet gesproken. Bij het vorige in 2016 afgesloten contract ging het om een bijdrage van Adidas van 50 miljoen euro per jaar. Toen was Duitsland nog regerend wereldkampioen. ,,Een contract afsluiten met de wereldkampioen, dat is niets bijzonders'', meende Grindel. ,,Maar in moeilijkere tijden is het een een blijk van vertrouwen.''