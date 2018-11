‘Adidas wil Real jaarlijks 110 miljoen betalen’

Video Real Sociedad en Sevilla eindigen zonder goals

4 november Sevilla is bij Real Sociedad blijven steken op 0-0. De ploeg van Quincy Promes competitie kon in San Sebastián net als de thuisploeg niet tot scoren komen. Sevilla is in punten gelijk gekomen met Atlético Madrid en Deportivo Alavés, maar neemt op basis van het doelsaldo de tweede plek in. Koploper FC Barcelona heeft met 24 punten vier punten meer.