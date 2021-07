Advocaat kan het tóch niet laten: 73-jarige trainer moet Irak naar het WK leiden

Dick Advocaat gaat ‘gewoon’ nog even door met coachen. De inmiddels 73-jarige trainer is officieel aangesteld als bondscoach van Irak, dat hij naar het WK van 2022 in Qatar moet leiden.

Na het afgelopen seizoen vertrok hij bij Feyenoord, waarna hij (niet voor het eerst) liet doorschemeren dat hij met pensioen ging, in ieder geval als clubtrainer. De nadruk blijkt te hebben gelegen op het woord ‘club’, want Advocaat is nu de nieuwe bondscoach van Irak. Dat land wil dolgraag naar het WK in Qatar, dat in de winter van 2022 wordt gehouden. Bij die missie moet Advocaat dus gaan helpen.

Advocaat fungeerde eerder als bondscoach van Oranje, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. Hij is bij Irak de opvolger van Srecko Katanec, die drie weken geleden opstapte. Nu moet Advocaat dus de laatste fase van de kwalificatie leiden. Irak zit in een poule met de Verenigde Arabische Emiraten (waar Bert van Marwijk bondscoach is), Zuid-Korea, Iran, Syrië en Libanon.

De eerste (en laatste) keer dat Irak meedeed aan het WK was in 1986, in Mexico. Toen strandde het land in de poulefase, met nul punten uit drie duels.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink