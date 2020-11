Advocaat Maradona woedend op zorgpersoneel: ‘Criminele idioterie’

,,Vandaag is een dag van diepe pijn, verdriet en reflectie”, zo begint Morla zijn boodschap. ,,Ik voel in mijn hart het heengaan van een vriend die ik tot de laatste van zijn dagen eerde met mijn loyaliteit en gezelschap. Ik heb persoonlijk afscheid van hem genomen, hopelijk wordt de wake een intiem en vertrouwelijk moment.”

Waarna hij zijn versie geeft over hoe de laatste uren van zijn vriend zijn verlopen. ,,Het is onverklaarbaar dat er gedurende twaalf uur niemand van het verzorgend personeel omkeek naar mijn vriend. En de ziekenwagen deed er meer dan een halfuur over om ter plaatse te komen, een CRIMINELE IDIOTIE. Dit kan ik niet zomaar laten passeren en ik zal er dan ook op toezien dat alles tot in de puntjes onderzocht zal worden. Zoals Diego me zei: ‘Jij bent mijn soldaat, handel zonder genade.’”