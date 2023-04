Afgang in Sevilla: Erik ten Hag met Manchester United keihard onderuit

De Marokkaan Youssef En-Nesyri zette Sevilla al na 8 minuten op voorsprong. Hij kreeg vrij spel, nadat Harry Maguire zichzelf weer eens in de problemen had gebracht. De verdediger en aanvoerder werd wel tegengewerkt door zijn eigen doelman David De Gea, die hem in de dekking aanspeelde.



Meteen na de hervatting liepen de Spanjaarden verder uit. Loïc Badé kopte via de onderkant van de lat raak, na een hoekschop van voormalig Barcelona-speler Ivan Rakitic. Ten Hag had amper een minuut eerder zijn topscorer Marcus Rashford ingebracht, die is hersteld van een blessure. In de slotfase maakte opnieuw En-Nesyri de 3-0. Nu profiteerde hij van geklungel van De Gea.