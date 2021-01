Afgang Manchester United: koploper op eigen veld onderuit tegen hekkensluiter

Spaanse media zien ‘nieuwe’ Frenkie bij Barcelona: ‘De Jong is essentieel geworden’

9:10 Dat Frenkie de Jong bezig is aan een sterke periode bij Barcelona, is ook de Spaanse media niet ontgaan. In het bekerduel bij Rayo Vallecano (1-2) maakte hij gisteravond de winnende goal. In vrijwel alle kranten werd de Oranje-international als man van de wedstrijd gekozen.