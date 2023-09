Afgetreden Luis Rubiales moet zich voor rechter in Madrid verantwoorden voor kus, celstraf dreigt

Met video Bondscoach van Luxemburg zorgt voor opmerke­lijk moment met plotseling vertrek tijdens 9-0 nederlaag

Het was een opmerkelijk moment bij de galavoorstelling van Portugal tegen Luxemburg. Bij het duel in de EK-kwalificatie kreeg Luxemburg met 9-0 een historisch pak slaag en na de achtste tegengoal leek bondscoach Luc Holtz het welletjes te vinden. Direct nadat Bruno Fernandes had gescoord, beende hij richting de kleedkamer, om pas vlak voor het laatste fluitsignaal toch nog even terug te keren.