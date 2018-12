Afghaanse voetbalvoorzitter nu ook door FIFA geschorst

Duitse oud-profs krijgen mogelijk rol bij VAR

11 december In Duitsland leidt het nog prille systeem met de videoscheids (VAR) evenals in Nederland tot de nodige discussie. Na nieuwe incidenten in de Bundesliga bij de duels tussen Mainz en Hannover (1-1) en Hertha BSC tegen Eintracht Frankfurt (1-0) gaan er nu stemmen op om gerenommeerde oud-profs als ervaringsdeskundigen in te schakelen, die de arbitrage kunnen ondersteunen bij omstreden situaties.