Afgrijselijke fout Mendy leidt voorsprong Leeds in

Chelsea schorst seizoen­kaart­hou­der voor racisti­sche opmerking richting Son

De fan van Chelsea die vorige week racistische opmerkingen maakte richting de Zuid-Koreaanse voetballer Heung-min Son is door de club voor onbepaalde tijd geschorst. De man had een seizoenskaart bij de Londense club en zat op de tribune bij het duel tussen Chelsea en Tottenham Hotspur dat in 2-2 eindigde.

20 augustus