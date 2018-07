'Afscheid Özil nederlaag voor iedereen die integratie wil verbeteren'

Özil besloot gisteren te bedanken voor Duitsland na de vele kritiek die hij kreeg omdat hij vlak voor het WK samen met Ilkay Gündogan op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. ,,Met pijn in mijn hart stop ik als international zolang ik racisme en een gebrek aan respect voel'', stelde de middenvelder van Arsenal. ,,Wat mij de afgelopen periode het meest heeft gefrustreerd, is de slechte behandeling door de Duitse voetbalbond en voorzitter Reinhard Grindel. In de ogen van Grindel ben ik een Duitser als we winnen en een immigrant als we verliezen. Ik wil niet langer als zondebok dienen voor zijn incompetentie en zijn onvermogen om zijn werk goed te doen.''