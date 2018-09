Afscheidsinterlands ook over de grens zeldzaam

Ronaldo

Het ene afscheid is het andere niet. Ex-PSV’er Ronaldo is al een paar maanden gestopt als voetballer als de Braziliaanse bondscoach Mano Menezes hem op 7 juni 2011, vijf jaar na zijn laatste interland, nog een optreden in de nationale ploeg gunt. In de oefenwedstrijd tegen Roemenië (1-0) mag de veel te zware spits op zijn 34ste nog even opdraven. Ronaldo – 98 interlands, 62 interlands - valt in Sao Paolo na een half uur in en houdt het een kwartier later voor gezien. Een doelpuntje zit er niet meer in, maar met een uitgebreide afscheidsceremonie in de rust wordt Ronaldo nog één keer bedankt voor bewezen diensten.