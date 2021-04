Aftellen naar El Clásico met Boudewijn Zenden: ‘Benzema krijgt veel te weinig krediet’

Morgen staat de belangrijkste wedstrijd van het jaar op het programma in La Liga. El Clásico kan alle kanten op dit jaar. Samen met voormalig Barcelona-speler Boudewijn Zenden blikken we vooruit op de kraker.

Hoe is voor een speler de week voorafgaand aan El Clásico?

Boudewijn Zenden: ,,De voorbereiding is niet heel anders dan bij normale wedstrijden. Je speelt natuurlijk tegen spelers die je allemaal al kent. De media kunnen wel een rol spelen. Zij kunnen voor een hele positieve sfeer en rust zorgen, maar ook voor extra negativiteit en onrust. Als zij schrijven dat de trainer eruit ligt als je verliest, dan helpt dat niet mee. Op dit moment denk ik dat de sfeer bij Barcelona heel goed is. Koeman heeft het op de rit, ondanks weinig mogelijkheden om te investeren en er breken jeugdspelers door.”

Wat voor type wedstrijd verwacht jij zaterdag?

,,El Clásico is altijd een tactisch steekspel. Ik verwacht dat Real Barcelona aan de bal laat, om vervolgens via een snelle speler als Asensio de ruimtes te benutten. Real zal achterin wat meer zekerheid willen inbouwen, vanwege al die geblesseerde verdedigers. Dit is voor beide ploegen ook de natuurlijke speelstijl. Barcelona wil altijd de bal hebben. Real Madrid wil ongetwijfeld het middenveld dichttimmeren en dat kan ook met iemand als Casemiro. De vraag is: wie komt er het meeste aan zijn eigen spel toe?”

Volledig scherm © AFP

In welke rol zie jij Frenkie de Jong het liefst spelen?

,,Ik zie hem het liefst op het middenveld. Hij is heel balvast en zeker aan de bal. Barcelona wil natuurlijk altijd van achteruit voetballen. Dat kan hij ook goed, maar vanaf het middenveld kan hij beter de spelers dicht bij de goal bedienen. Daar heeft hij echt meerwaarde en ik denk dat hij daar zelf ook meer spelplezier aan beleeft. Ik was zelf ook een aanvallend ingestelde speler, maar ik heb ook linksback gespeeld. Een beetje zoals de moderne backs dat nu ook doen.”

Volledig scherm Frenkie de Jong aan de bal tegen Real Valladolid. © AFP

Op welke spelers ga je letten? Real en Barcelona hebben misschien niet meer de sterren van een paar jaar geleden.

,,Je kijkt natuurlijk altijd naar Messi, dat spreekt voor zich. Ik vind vooral die aanvallende drie bij Barcelona interessant. Dat zijn de bepalende spelers. Dembélé is heel ruw, maar wel iemand die met zijn snelheid altijd iets kan forceren. Het is een beetje alles of niets bij hem. Griezmann heeft heel veel kritiek gekregen, maar dat vind ik ook een hele leuke speler. Zij moeten met zijn drieën het verdedigende blok van Real kapot gaan spelen. Bij Real Madrid kijk ik vooral naar Benzema. Hij krijgt naar mijn mening veel te weinig krediet voor alle goals die hij maakt. Het is altijd een beetje stil rond hem, ook omdat hij niet meer voor de Franse nationale ploeg speelt. Desondanks maakt hij gewoon elk jaar genoeg goals. Hij is degene die continu voor de doelpunten zorgt bij Real, al jarenlang.”

Volledig scherm Zenden (boven de beker). © REUTERS