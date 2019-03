Agent Bale haalt keihard uit naar ‘schandelijke’ fans Real

Barnett haalde vandaag keihard uit naar de supporters van Real Madrid. Die begeleidden Bale zaterdag met een striemend fluitconcert toen Scolari hem naar de kant haalde in El Clásico, die Barça met 1-0 won in Bernabéu. In een interview met SkySports spreekt Barnett schande van de houding van de Madrileense supporters. ,,Ze moeten zich schamen. Gareth verdient respect. Deze generatie Real-fans zal nog jaren over de doelpunten van Gareth moeten praten. Maar wat doen ze? Ze behandelen hem deze weken ronduit schandalig. Gareth speelt nu zes seizoenen in Spanje. Hij heeft daar alles gewonnen en is één van de beste spelers ter wereld geworden. De fans van Real zouden zijn voeten moeten kussen.”

Bijna zes jaar Madrid en vier Champions Leagues later is Bale nog altijd niet volledig geaccepteerd door de fans. Dat verbaast Barnett, die Bale in 2013 voor het toenmalige recordbedrag van 100 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real loodste. ,,Ondanks de kritiek van fans en de verhalen in Spaanse media dat hij nog steeds geen Spaans spreekt of niet goed in de groep zou liggen, is Gareth gelukkig in Madrid. De media weten niets van hem. Ik verwacht gewoon dat Gareth zijn contract tot 2022 uitdient. Hij wil ook bij Real blijven.”