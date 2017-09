Aissati duikt op Turkse tweedeklasser Balikesirspor

Koeman is 'bijzonder teleurgesteld' in Rooney

16:01 Ronald Koeman is ,,bijzonder teleurgesteld'' in zijn nieuwe aanwinst Wayne Rooney, die vorige week werd aangehouden voor rijden onder invloed. De Nederlandse coach zei dat tijdens een persconferentie van zijn club. Hij wilde niet zeggen of de 31-jarige Rooney straf krijgt van de club. ,,Dat handelen we intern af op een geschikt moment'', aldus Koeman.