Ajax-huurling Eiting trots op zijn ‘Huntelaar-doelpunt’ bij Huddersfield

,,Ik ben erg trots dat ik mijn eerste goal gemaakt heb”, schrijft de doelpuntmaker op Instagram. ,,Ik had alleen niet verwacht dat het een Klaas Jan Huntelaar-doelpunt zou zijn.” Daarmee doelde Eiting op de manier waarop hij scoorde. Uit een voorzet van Harry Toffolo vanaf de linkerkant kopte hij de bal tegendraads in de bovenhoek. Op de clubsite van Huddersfield Town blikt hij nog wat uitgebreider terug op zijn eerste goal. “Ik ben er erg blij mee. Ik heb hiervoor ook al een paar goede wedstrijden gespeeld en had toen ook al kunnen scoren, maar ik ben blij dat ik nu eindelijk die eerste te pakken heb.”

Na elf speelrondes staat de ploeg van Eiting dertiende op het tweede niveau in Engeland. ,,In veel wedstrijden domineren we aan de bal, maar we creëren niet genoeg kansen. Soms is het niet genoeg om maar één keer te scoren. Ik hoop dat we de komende weken de volgende stap kunnen zetten.”