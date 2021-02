Ajax-opponent Lille naar volgende ronde in Franse beker

De 19-jarige Aguibou Camara maakte na een kwartier spelen het doelpunt voor Lille, dat niet aantrad in de sterkste formatie. De Nederlandse verdediger Sven Botman bleef buiten de selectie.



Lille won de laatste zes competitiewedstrijden en heeft in de Ligue 1 een voorsprong van 2 punten op Olympique Lyon. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Stade Brest, volgende week donderdag gevolgd door de ontmoeting met Ajax in de eerste knock-outronde van de Europa League.