Ajax-opponent Roma boekt zege op Bologna, De Vrij met Inter stap dichter bij titel

Roma-coach Paulo Fonseca had liefst zes wijzigingen aangebracht in zijn basiself ten opzichte van afgelopen donderdag, toen zijn ploeg met 1-2 won in de Johan Cruijff Arena. Borja Mayoral viel tegen Ajax een kwartier voor tijd in, maar mocht vandaag in de basis beginnen op de plek van de Bosnische spits Edin Džeko. De 24-jarige spits uit Spanje, die wordt gehuurd van Real Madrid, maakte in de 44ste minuut de winnende goal. Rick Karsdorp viel in de 76ste minuut in voor Bryan Reynolds op de rechterflank. De Braziliaan Bruno Peres stond op de linkerflank, nadat Italiaans international Leonardo Spinazzola donderdag tegen Ajax uitviel met een hamstringblessure. Hij zal er ook in de return in Rome niet bij zijn. Grote namen als Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Javier Pastore en Jordan Veretout vielen in het laatste kwart van de wedstrijd nog wel in bij Roma. De ploeg van Fonseca blijft zevende in de Serie A. Atalanta en Lazio, de clubs boven Roma, hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld.



Bij Bologna deed linksback Mitchell Dijks de hele wedstrijd mee, Jerdy Schouten werd na 77 minuten naar de kant gehaald door zijn coach Sinisa Mihajlovic. Bologna staat veilig op de elfde plaats en kan het seizoen rustig afmaken.