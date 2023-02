Ajax-opponent Union Berlin en Borussia Dortmund (met scorende Malen) komen naast Bayern München

Borussia Dortmund won woensdagavond in de achtste finales van de Champions League al met 1-0 van Chelsea, dat in flinke sportieve crisis verkeert. De ploeg van trainer Edin Terzic gaf dat resultaat een goed vervolg met een 4-1 overwinning op Hertha BSC. Karim Adeyemi was matchwinner tegen Chelsea na een razendsnelle counter en opende vanavond na 27 minuten de score met een slimme bal achter zijn standbeen.



Het 21-jarige talent uit München gaf vier minuten later ook de assist bij de 2-0 van Donyell Malen, die voor het eerst in 205 dagen weer een scoorde. Adeyemi liep kort voor hij de voorzet gaf een spierblessure en moest direct worden vervangen.

Hertha maakte kort na rust via Lucas Tousart de 2-1, maar een kwartier voor tijd maakte aanvoerder Marco Reus met een mooie vrije trap de 3-1. Dortmund was daarmee bevrijd en in de 90ste minuut zorgde Julian Brandt nog voor de 4-1. Sébastien Haller viel in de 66ste minuut in voor Malen. Borussia Dortmund speelde in volledig zwart tenue, die geveild zullen worden voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Volledig scherm © REUTERS

Vierde 0-0 op rij voor Schalke 04

Union Berlin speelde eerder vandaag net als tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena met 0-0 gelijk. Waar dat donderdag nog een prima resultaat was voor de Duitse stuntploeg, waren de spelers en supporters van Union daar nu een stuk minder blij mee. Union speelde namelijk thuis tegen Schalke 04, de hekkensluiter in de Bundesliga met pas dertien punten. Het was voor de club uit Gelsenkirchen al de vierde 0-0 op rij. Danilho Doekhi deed de hele wedstrijd mee, Sheraldo Becker viel na 58 minuten in. Niet alleen Becker moest op de bank plaatsnemen. Morten Thorsby, Jérôme Roussillon en Josip Juranovic verschenen ook niet aan de aftrap. Zij begonnen wel tegen Ajax. Bij Schalke is de van Liverpool gehuurde verdediger Sepp van den Berg uit de roulatie met een enkelblessure.

Ajax kwam donderdagavond in de Johan Cruijff Arena niet tot een schot op doel tegen Union Berlin en mocht nog blij zijn met het resultaat, zeker omdat de goal van Morten Thorsby (ex-Heerenveen) nog werd afgekeurd. Donderdagavond strijden Union en Ajax in het Stadion An der Alten Försterei in Berlijn om een plek in de achtste finales van de Europa League.

Volgende week zondag (17.30 uur) gaat Union op bezoek bij Bayern.

Volledig scherm Union Berlin-verdediger Danilho Doekhi in actie tegen Schalke 04. © ANP / EPA

De cijfers van de Bundesliga

Programma en uitslagen Bundesliga

Stand Bundesliga

Statistieken Bundesliga

