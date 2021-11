Ajax wacht heksenketel in Turkije: nergens meer decibels gemeten dan bij Besiktas

Ajax-fans en in Europa woonachtige supporters van Besiktas ontbreken vanavond in het Vodafone Park in Istanbul, waar het gigantisch kan spoken. ,,Steven Gerrard schreef het zelfs in zijn biografie. Hij had nog nooit zoveel lawaai in een stadion gehoord. Dat klopt ook. Nog nooit is er in een stadion 132 decibel gemeten. Bij ons wel, tijdens een duel met Liverpool in 2007. Dat is nog steeds een wereldrecord.”

Als vicevoorzitter van de Nederlandse supportersclub van Besiktas had Murat Aslan het thuisduel van zijn favoriete club met Ajax in de Champions League nog wel kunnen bijwonen. ,,Maar ik ben solidair met onze leden”, zegt het raadslid van Welzijn Druten. ,,Als zij niet mogen, dan is ons bestuur er ook niet bij. Zonde, want we waren vanuit Nederland zeker met zo’n tweehonderd man gegaan.”

Het is een beetje krom, vindt Aslan. Veel hotels aan de Turkse zuidkust zitten vol met toeristen, afkomstig uit heel Europa. Maar als je in Turkije sportduels wil bezoeken, dan heb je een Turks vaccinatiebewijs nodig. ,,En het is bijna niet te doen om een Europees naar een Turks vaccinatiebewijs om te zetten”, weet Aslan. ,,Best raar, maar dat zijn de coronaregels. En ze controleren streng.”

Ajax is na vier overwinningen al zeker van de achtste finales in de Champions League en de groepswinst kan de club alleen nog in theorie ontgaan. Besiktas is nog puntloos na vier duels. ,,Maar dat maakt voor fans van Besiktas niet uit”, aldus Aslan. ,,Het wordt weer een heksenketel. We hebben eens met 8-0 bij Liverpool verloren, maar een week later ging het dak er gewoon weer af. Onze fans zijn uniek, dat zal Ajax meemaken. Met een beetje geluk zie ik ons wel winnen. Ajax hoeft niet meer zo.”

Aslan zat op 28 september in de Johan Cruijff Arena toen Besiktas daar met 2-0 verloor. De Nederlandse supportersvereniging van de regerend kampioen van Turkije had 550 tickets bemachtigd. Teleurgestelde fans van de club uit Istanbul gooiden met vuurwerk.

,,Belachelijk, dat waren gelukkig geen mensen van onze supportersvereniging”, zegt Aslan. ,,Voor ons is Besiktas meer dan voetbal. Onze supportersvereniging heeft al twee keer 1903 geschenkpakketten in Turkije overhandigd. Besiktas is in het jaar 1903 opgericht, vandaar. In het noorden schonken we schoolspullen aan kinderen. In het zuiden gaven we kleding met het embleem van Besiktas aan mensen die het goed konden gebruiken. We willen ook snel 1903 bomen planten in een Turks gebied waar het heel droog is. We willen mensen helpen, net als Atatürk”, zegt Aslan over de stichter van de republiek Turkije. ,,Hij is een beetje jullie Willem van Oranje. Atatürk woonde tegenover ons stadion. Natuurlijk was hij fan van Besiktas.”