Aké van cruciale waarde voor Manchester City bij tumultueuze zege op het Arsenal van Albert Stuivenberg

Nathan Aké

Vervolgens was het Nathan Aké die aan de andere kant de held voor Manchester City was na een miscommunicatie tussen Aymeric Laporte en doelman Ederson. Laporte kopte de bal terug op zijn doelman, maar die was uit zijn doel gekomen. Aké kon nog maar net een eigen goal voorkomen met een fraaie sliding op de doellijn.

Cruciaal, zo bleek die sliding van Aké, want niet veel later kreeg Gabriel zijn tweede gele kaart bij Arsenal, dat de 1-1 dus moest verdedigen met tien man. Dat lukte niet: diep in blessuretijd frommelde Rodri de 1-2 in het doel waardoor Stuivenberg en consorten in rouw werden gedompeld.



Manchester City, dat nu elf wedstrijden op rij heeft gewonnen, staat nu op 53 punten in de Premier League. Dat zijn er elf meer dan Chelsea, twaalf meer dan Liverpool en achttien meer dan Arsenal, dat vierde staat. Chelsea en Liverpool spelen morgen om 17.30 uur tegen elkaar. Jürgen Klopp is er dan niet bij. De Duitse coach heeft positief getest op corona waardoor na Arsenal dus ook Liverpool onder leiding zal staan van een Nederlander: Pepijn Lijnders, assistent bij The Reds.