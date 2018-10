Akinfejev stopt als Russisch international

Het WK eindigde voor Rusland in de kwartfinale, ook via strafschoppen, tegen Kroatië. Akinfejev stopte één penalty, maar dat bleek niet genoeg om de laatste vier te bereiken. ,,Het was een enorme eer om aanvoerder te zijn van Rusland op 'ons' WK. Daar had ik zelfs niet van durven dromen. Het gebeurde toch en was het hoogtepunt van mijn carrière'', zei de doelman vandaag.



,,We hebben geen medaille gewonnen, maar toch was het toernooi een groot succes. Na vijftien jaar voor mijn land te hebben gespeeld, is het tijd om plaats te maken voor jeugd en me te focussen op mijn club.''



Akinfejev kwam tot 111 interlands en deed mee aan twee WK's en drie EK's. Sinds 2003 is hij de vaste doelman van CSKA Moskou, waarmee Akinfejev zes keer kampioen werd en in 2005 de UEFA Cup won.