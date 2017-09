Alexis Sánchez is terug en scoort een wonderschone goal

Alexis Sánchez heeft zijn waarde voor Arsenal donderdag weer bewezen. De Chileense aanvaller, die eind augustus een transfer naar Manchester City niet door zag gaan, hielp de Londenaren in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League aan de zege tegen 1. FC Köln. Sánchez krulde halverwege de tweede helft, bij een gelijke stand, de bal van buiten het zestienmetergebied fraai in de hoek. In de slotfase scoorde Arsenal nog eens: 3-1.