Alle uitslagen in de Europese topcompetities van zaterdag

Premier League

• Leeds United - Arsenal 1-4 Dit is de stand van zaken in de Premier League

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bundesliga

• VfL Bochum - Union Berlin 0-1 • Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 1-0 • SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg 0-0 • Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1-1 • RB Leipzig - Arminia Bielefeld 0-2 • Hertha BSC - Borussia Dortmund 3-2 Dit is de stand van zaken in de Bundesliga

Serie A

• Atalanta - AS Roma 1-4

• Bologna - Juventus 0-2

• Cagliari - Udinese 0-4

Dit is de stand van zaken in de Serie A