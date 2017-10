Allegri dankt Mandzukic voor vroege rode kaart

Volgens Allegri had de Italiaanse kampioen het nodig om eens in ondertal te spelen. ,,We moesten goed verdedigen en pijn lijden om te winnen, dat waren we niet meer gewend", zei de trainer van de 'Oude Dame' tegen Sky Sports Italia.



Juventus regeert al jarenlang met straffe hand in de Serie A, maar staat dit seizoen tot nu toe in de schaduw van Napoli. De titelhouder verspeelde de afgelopen weken punten tegen Atalanta (2-2) en Lazio (1-2). ,,Daarom was dit een sleutelwedstrijd", zei Allegri over het duel met Udinese.



Zijn ploeg stond met 2-1 voor toen Mandzukic zich na 25 minuten misdroeg. De Kroaat smeekte eerst tevergeefs om een strafschop, waarna hij het verbaal aan de stok kreeg met zijn tegenstander. Het leverde Mandzukic geel op. De aanvaller ging vervolgens zo tekeer tegen de scheidsrechter, dat hij met zijn tweede gele kaart kon vertrekken.



Met tien man incasseerde Juventus weliswaar eerst de gelijkmaker, maar liep het daarna uit naar een royale zege: 2-6. ,,Ik moet Mario hiervoor bedanken", zei Allegri.