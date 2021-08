Allegri trekt bij Juventus zijn eigen plan en houdt geen rekening meer met ‘Project Ronaldo’

Door Maarten Dekker



Voor een voetballer die zijn hele carrière uitstraalde en uitsprak dat hij altijd wilde spelen, hoe overvol de agenda en hoe belangrijk de eerstvolgende wedstrijd ook waren, zat Cristiano Ronaldo er zondagavond opvallend rustig bij, in de dug-out van het Stadio Friuli in Udine. Glimlachend voor de aftrap, als een echte teamspeler zijn ploeggenoten coachend toen Udinese-Juventus (2-2) eenmaal bezig was. Geen hangende schouders, geen stuurs gezicht, geen ogen die vuur spuwden richting trainer Max Allegri.



Terwijl die toch echt een besluit nam dat bij de Ronaldo van voorheen niet te verbergen woede zou hebben losgemaakt. Wee de coach die het in zijn hoofd haalde hem rust te gunnen. Rust had hij niet nodig, de spartaans levende topatleet. En bovendien: elke gemiste speelminuut was ook een gemiste kans op nóg een doelpunt, op een volgend stokoud record dat hij uit de boeken kon schieten.