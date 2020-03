‘Als we geen kampioen worden, komt het door die klootzakken daar, zei Ferguson’

Ferguson was beroemd om de zogenaamde hairdryer-methode: uit woede of onvrede woorden in het gezicht van een speler ‘blazen’, alsof hij een föhn was. Van Persie kan er nu om gniffelen, maar in 2013 schrok de oud-Feyenoorder zich wezenloos. ,,Ferguson kon meedogenloos zijn. In woord en gebaar.”

In het interview herinnert Van Persie zich vooral een anekdote uit het voorjaar van 2013, toen Manchester United zich opmaakte vlak voor zijn 20ste titel in Engeland, en tot dusver de laatste voor de Red Devils . ,,In mijn eerste seizoen stonden we voor het competitieduel met Manchester City 15 punten voor in de Premier League. Als we zouden winnen, was het gat liefst 18 punten. Maar we verloren. Nog altijd stonden we met 12 punten voorsprong bovenaan. De meeste managers zouden hier niet zo’n probleem van maken, maar Ferguson was woedend.’’

De stemming van Ferguson werd er na de derby niet beter op toen hij ontdekte dat twee spelers na het treffen met ManCity het nachtleven in waren gedoken. ,,Die dag hingen tijdens de nabespreking overal op de muur foto’s: hoe die spelers eruit zagen om 02.00 uur, om 03.00 uur en om 04.00 uur. Het was ongelooflijk. Vervolgens sprak Ferguson in de kleedkamer de woorden: Luister, als we geen kampioen worden, komt het door die twee klootzakken daar. Wie het waren? Ik kan hun namen echt niet prijsgeven, maar ze zijn keihard aangepakt in de kleedkamer.”



Maar Ferguson was nog niet klaar, zegt Van Persie zeven jaar later. ,,Daarna volgde een waarschuwing. ‘Als één van jullie de komende weken uitgaat voordat de titel binnen is, dan sta je op straat. Het maakt mij niet uit wie je bent en hoeveel je gewonnen hebt in je carrière', zei Ferguson. Na die speech gingen we trainen. Nou, de zweep ging erover. Het was de zwaarste training van mijn leven.”