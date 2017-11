Altidore schiet Toronto ondanks blessure naar finale MLS

Grêmio weer de beste van Zuid-Amerika

9:21 Grêmio mag zich voor de derde keer de beste voetbalclub van Zuid-Amerika noemen. De Brazilianen veroverden woensdagavond de Copa Libertadores, door in Argentinië ook het tweede duel met Lanús te winnen: 1-2. Vorige week had Grêmio voor eigen publiek in Porte Alegre al met 1-0 gewonnen.