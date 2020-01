Altijd wat met de Afrika Cup: ebola, oorlog en regen

De eerstvolgende editie van de Afrika Cup, in 2021 in Kameroen, wordt weer in de winter gespeeld. In de laatste jaren was er telkens wel iets aan de hand bij de organisatie van het Afrikaanse landentoernooi. Een overzicht.

2015: Equatoriaal-Guinea

Het toernooi zou aanvankelijk in Marokko worden gehouden. Vanwege de uitbraak van de dodelijke infectieziekte ebola vroeg het Noord-Afrikaanse land of de Afrika Cup kon worden uitgesteld met enkele maanden. De Afrikaanse voetbalbond CAF wilde daar echter niets van weten en gaf de organisatie aan Equatoriaal-Guinea. Dat besluit werd slechts twee maanden voor de eerste wedstrijd genomen. Ivoorkust won het toernooi door Ghana na strafschoppen te verslaan.

Volledig scherm Een politiehelikopter moet na de zege van Ghana tegen gastland Equatoriaal-Guinea eraan te pas komen om de fans onder controle te houden. © REUTERS

2017: Gabon

De editie van 2017 moest wel worden verplaatst omdat Libië, het aanvankelijke gastland, in een burgeroorlog verkeerde. Algerije, Ghana en Gabon stelden zich kandidaat. Gabon, dat in 2012 al met Equatoriaal-Guinea mede-organisator was, won de strijd. Kameroen kroonde zich in Libreville tot de nieuwe Afrikaanse kampioen door Egypte met 2-1 te verslaan.

Volledig scherm Bondscoach Hugo Broos en zijn spelers bij de parade in Yaoundé na het winnen van de Afrika Cup in 2017. © REUTERS

2019: Egypte

Titelhouder Kameroen zou in 2019 voor het eerst sinds 1972 de Afrika Cup organiseren. Maar op 30 november 2018 maakte de CAF bekend dat het West-Afrikaanse land er niet klaar voor was. Dat was vanwege de infrastructuur, die niet tijdig klaar was, maar ook vanwege binnenlandse onrust in het zuiden. Op 8 januari kreeg Egypte de organisatie. Het toernooi was toen al - mede op verzoek van de Europese clubs - verschoven van de winter naar de zomer. Vanwege de vastenmaand ramadan begon de landenstrijd zes dagen later. Algerije versloeg in de finale Senegal met 1-0.

Volledig scherm Riyad Mahrez met de beker na de zege van Algerije op Senegal. © REUTERS

2021: Kameroen

Een nieuwe kans voor Kameroen. Maar opnieuw is er een wijziging. Op verzoek van Kameroen gaat het toernooi van de zomer (11 juni tot en met 9 juli) naar de winter (9 januari tot en met 6 februari). De officiële reden: het regenseizoen in de zomer. Voor wereldvoetbalbond FIFA komt de verschuiving niet slecht uit. Het nieuwe WK voor clubs wordt in 2021 namelijk van 17 juni tot en met 4 juli gehouden. Dan zouden sterren als Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech en André Onana ontbreken. Die toppers ontbreken volgend jaar in de winter wel in het reguliere clubvoetbal.

Volledig scherm Ahmad Ahmad, voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF. © AFP