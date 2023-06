Álvarez en Giménez boeken met Mexico in Gold Cup ruime zege op Honduras

WK voetbal voor vrouwen deze zomer toch in meeste Europese landen te zien

Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen is deze zomer in de meeste Europese landen te zien. Wereldvoetbalbond FIFA bereikte woensdag een akkoord over verlengde samenwerking met de European Broadcasting Union (EBU), een samenwerkingsverband van voornamelijk publieke omroepen.