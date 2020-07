Amerikaanse competitie hervat met racismeprotest spelers

Voorafgaand aan de wedstrijd protesteerden tientallen spelers van de clubs uit de MLS tegen racisme en discriminatie. De voetballers betraden het veld in zwarte T-shirts, met daarop teksten als 'Black and proud' en 'Silence is violence'.



Op hun eveneens zwarte mondkapjes stond 'Black Lives Matter'. De spelers stelden zich in groepjes per club op en staken één voor één hun rechterhand omhoog. Ze droegen een zwarte handschoen, net als de atleten Tommie Smith en John Carlos bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad. De spelers van Orlando City en Inter Miami knielden in de middencirkel.