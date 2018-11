‘Amerikaanse eigenaar wil van Liverpool af’

Hoeness wil over twee jaar volle kassa achterla­ten bij Bayern

8 november Uli Hoeness, de voorzitter van de rvc van Bayern München, wil over zo’n drie jaar zijn functie bij de recordkampioen neerleggen. ,,Ik doe dit werk nog twee à drie jaar en wil mijn opvolger een volle kassa achterlaten. Dan kunnen ze met dat geld doen wat ze willen”, zei de 66-jarige voorzitter bij een economische bijeenkomst over ondernemen in de deelstaat Saksen in het stadion van Dynamo Dresden.