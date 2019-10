Amerikaanse play-offs: Hoe nu verder voor De Boer en de andere Nederlanders in de MLS?

Drie Nederlanders maken nog kans op de titel. De Boer greep met Atlanta United naast de eerste plaats in het oosten, maar alles is natuurlijk gericht op de landstitel. In zijn derde seizoen in de Verenigde Staten hoopt Kelvin Leerdam voor het eerst een prijs te pakken met Seattle Sounders. Jamiro Monteiro (ex- Heracles en Cambuur) speelt sinds dit seizoen voor Philadelphia Union en is ook nog in de race voor de titel.



Voor trainer Ron Jans en Maikel van der Werff zit het seizoen met FC Cincinnati er na gisteravond op. De eindigde in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau als laatste in het oosten en kwam geen moment in de buurt bij een plaats in de playoffs. Ook Danny Hoesen (San Jose Earthquakes), Johan Kappelhof (Chicago Fire) en Eloy Room en Youness Mokhtar (Columbus Crew) wisten zich niet te plaatsen voor de eindstrijd en kunnen vakantie gaan vieren. Het nieuwe seizoen start in maart 2020.