Amin Younes trekt boetekleed aan: 'Ik heb fouten gemaakt'

De 25-jarige vleugelspits leek in de winter al naar Napels te verhuizen, maar die transfer ketste toen om onduidelijke redenen af. Younes ontkent dat dit kwam omdat hij tijdens een bezoek aan de Italiaanse stad al meteen met de maffia in aanraking was gekomen, zoals her en der werd beweerd. ,,Dat is totale onzin. Ik heb wel de verkeerde mensen vertrouwd, dat was naïef van mij.''



Younes weigerde in maart in te vallen bij Ajax in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Trainer Erik ten Hag zette de vijfvoudig Duits international daarop uit zijn selectie. ,,Dat was mijn grootste fout, daar hoeven we niet over te discussiëren. Het was verkeerd tegenover mijn teamgenoten en de club. Zoiets doe je niet.''