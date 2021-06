Ancelotti wil mét Sergio Ramos ‘spectaculair voetbal’ laten zien

Trainer Carlo Ancelotti heeft de fans van Real Madrid bij zijn presentatie spectaculair voetbal beloofd. De 61-jarige Italiaan begint aan zijn tweede periode in de Spaanse hoofdstad, nadat hij tussen 2013 en 2015 al de leiding had over het elftal van de ‘Koninklijke’.

..Ik vraag hetzelfde van de spelers als de vorige keer”, zei Ancelotti, die de opgestapte Zinedine Zidane opvolgt. ,,Ik wil dat we goed voetbal laten zien, met meer intensiteit en meer organisatie. Het moet spectaculair voetbal zijn, dat past bij de historie van Real Madrid en de eisen van de fans.”

Afgelopen seizoen maakte Real Madrid ‘slechts’ 67 doelpunten in de Spaanse competitie. In de twee seizoenen onder Ancelotti scoorde de recordkampioen van Europa respectievelijk 104 en 118 keer in La Liga. ,,We moeten meer gaan scoren. Niet alleen de spitsen, maar ook de vleugelaanvallers en middenvelders. Het gaat er niet om dat we een spits moeten kopen die makkelijk 30 goals maakt, het gaat om een aanvallend systeem en een aanvallende mentaliteit.”

Onder leiding van Ancelotti behaalde Real Madrid in 2014 ‘La Décima’, de tiende eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Real versloeg stadgenoot Atlético na een verlenging met 4-1. Verdediger Sergio Ramos, die toen in de blessuretijd de 1-1 maakte waardoor een verlenging noodzakelijk was, heeft nu een aflopend contract in Madrid. De 35-jarige Spanjaard staat dus voor een vertrek bij Real, al hoopt Ancelotti hem te behouden.

,,Sergio is een zeer belangrijke speler voor Real Madrid, hij had een groot aandeel in de successen die deze club heeft gehad. We gaan met hem praten”, aldus de Italiaan. ,,Ik had me geen Real Madrid zonder Carlo Ancelotti voorgesteld, maar dat is ook gebeurd. We moeten accepteren wat er gebeurt.”

