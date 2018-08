Ancelotti wint eerste competitieduel met Napoli

Toch kende Sarri's opvolger, Carlo Ancelotti, vanavond een uitstekende start in de Serie A. In Rome werd een 1-0 achterstand omgebogen tot een driepunter. Ciro Immobile, vorig jaar topscorer van de Italiaanse competitie, opende na 25 minuten de score namens Lazio. Op slag van rust was het voormalig Ajacied Arek Milik die de ploegen echter weer in balans de kleedkamer in bracht: 1-1.



Dries Mertens begon bij Napoli op de bank, maar viel een kwartier voor tijd wel in. De Belg betrad het veld toen de eindstand al op het scorebord stond. Lorenzo Insigne had Napoli namelijk na een krap uur spelen op 1-2 gebracht.



Eerder vanavond won Juventus, met Cristiano Ronaldo in de basis, zeer moeizaam met 2-3 op bezoek bij Chievo Verona.