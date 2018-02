Ander Herrera en Gabi Fernandez voor Spaanse rechter wegens matchfixing

Ook de voormalige bondscoach van Mexico Javier Aguirre en Vicente Iborra van Leicester zijn aangeklaagd in de matchfixingzaak.



Volgens de openbaar aanklager is er genoeg bewijs dat Zaragoza in het seizoen 2010-2011 965.000 euro heeft betaald aan de spelers van Levante om het onderlinge duel te verliezen. Zaragoza won de laatste wedstrijd van het seizoen met 2-1 en bleef zo in de Primera Division



Mochten de spelers inderdaad veroordeeld worden dan zal er geen celstraf uitgezeten hoeven worden, omdat bij een straf onder de twee jaar de veroordeelde niet de cel in hoeft. Een eventuele voetbalschorsing zou ook buiten de Spaanse landsgrenzen gelden.



De zaak werd al eerder behandeld door een lagere rechtbank, maar er was niet voldoende bewijs. De aanklagers in Valencia hebben de zaak echter heropend.