Anderlecht huldigt Remco Evenepoel en helden van '76 voor duel met West Ham

De 22-jarige renner van Quick-Step reed dinsdag in Binche-Chimay-Binche zijn eerste en meteen ook zijn laatste koers van dit jaar in de regenboogtrui. Hij kwam als 108ste over de finish in gezelschap van zijn ploeggenoot Iljo Keisse, die de laatste wedstrijd in zijn carrière reed. “Ik wilde absoluut in schoonheid met hem afsluiten. Ik heb op hem gewacht en dus hebben we samen de koers uitgereden”, zei de gevierde renner, die dit jaar ook de Ronde van Spanje won.