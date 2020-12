Anderlecht in blessuretijd onderuit bij Charleroi

Anderlecht is diep in blessuretijd onderuit gegaan bij Charleroi. De thuisploeg won het duel door een treffer in de 93ste minuut en klimt naar de tweede plek in de Belgische competitie, op drie punten van koploper Club Brugge. Voor Anderlecht, dat vijfde blijft, is het de derde nederlaag dit seizoen.