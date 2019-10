Anderlecht loopt zege toch nog mis in spektakelstuk tegen Gent

Miedema blijft maar scoren voor Arsenal: 50 goals bij 50ste basis­plaats

22:26 Vivianne Miedema is all-time topscorer in Oranje met 65 goals in 85 interlands, maar de 23-jarige spits uit Hoogeveen is ook niet te stoppen in het shirt van Arsenal. Vanavond kwam ze tegen Slavia Praag (8-0) op 50 goals voor de club. Daar ze had ze 50 basisplaatsen voor nodig.